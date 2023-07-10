Akkuyu çalışanları, "Rosatom Yılın İnsanı" töreninde ödül aldı

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Akkuyu NGS çalışanları endüstri alanında farklı kategorilerde yarıştı.

Akkuyu Nükleer AŞ Isıl Ekipman Montajı Birim Şefi Maksim Ryblov, "NGS İnşaat Mühendisi" kategorisinde birincilik aldı. Ryblov, ödülü, benzersiz Open Top teknolojisini kullanarak birinci ünitedeki inşaat faaliyetlerini, reaktör tesisinin ana ekipman bileşenlerinin kurulumuyla birleştirmeyi önererek güç ünitesinin inşaat süresinin 52 gün kısalmasını ve yüksek iş kalitesinin korunmasını sağlamasıyla kazandı.

Şirkette kimyasal tesis uzmanı olarak görev yapan Emre Can ve inşaat yönetimi müdürü Denis Radchenko da ikinci ve üçüncü oldu.

Metodoloji ve İş Süreci Otomasyonu Başkanı Alexander Kravchenko ise şirketin finansal süreçlerini Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre otomatikleştiren bir bilgi sistemi geliştirip uygulamaya koyarak, aylık muhasebe raporlarının hazırlanmasına yönelik işçilik maliyetleri yüzde 30 azaltılmasını sağladığı projeyle, "Bireysel Dijital Çözüm" kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Akkuyu NGS'deki işlevsel birimlerin uyumlu çalışmasının sonucu hayata geçirilen Gülnar Life projesiyle Akkuyu Nükleer ve Akkuyu NGS projesinin yönetim şirketi REIN ekibi "Sürdürülebilir Kalkınma" kategorisinde üçüncü oldu.

Ayrıca, tören öncesinde "Bu Biziz" adlı belgeselin de galası yapıldı. Belgesel filminin önemli bir bölümünü Akkuyu NGS projesi oluşturdu. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin sahasında gerçekleştirilen çekimlerde, geçen yıl "Rosatom Yılın İnsanı" ödülünü kazanan Akkuyu Nükleer AŞ uzmanları da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasiia Zoteeva, bu yıl onuncusu düzenlenen yarışmasında elde ettikleri başarılı sonuçlar dolayısıyla meslektaşlarını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Rosatom Yılın İnsanı Ödülü, binlerce nükleer endüstri çalışanını bir araya getiren önemli bir projedir. Her profesyonel, çalışmalarının yöneticileri tarafından takdir edilmesini ister ve bu takdir prestijli bir ödül töreninde alındığında çok daha sevindirici olur. Rosatom yönetimi tarafından da takdir edilen mükemmel bir performans sergileyen ekibimle büyük bir gurur duyuyorum. Akkuyu çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu uluslararası bir proje. Rus nükleer mühendisler deneyimlerini paylaşmaya ve bilgilerini genç Türk mühendislere aktarmaya hevesliler. Bu ana hedeflerimizden biri. Ekibimizin olduğu yerde kalmamasından çok memnunum. Teknolojileri ve iş süreçlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu da uzmanların projeyle birlikte gelişmesine ve Türkiye'de yeni bir endüstri yaratmasına olanak sağlıyor."