Akkuyu NGS’nin birinci ünitesinde ASBH kaynak çalışması tamamlandı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 19 Mart'ta başlanan kaynak işlemlerinde 28 bağlantı yeri birbirine bağlandı.

Her bir kaynak dikiş yerinin kaynaklanmasının ardından mühendisler, bağlantı yerlerinin kalitesini değerlendirdi.

Bağlantı yerlerinin ısıl işleme tabi tutulması da kaynak işlemlerine paralel yürütüldü.

Ana yüklenici TITAN 2 IC İçtaş İnşaat AŞ ortak girişimince yürütülen çalışmaların kalitesi ve performans gerekliliklerine uygunluğu, Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve bağımsız bir inşaat denetim şirketi uzmanlarınca kontrol edildi.

Bir sonraki aşamada uzmanlar, boru hattı kaplamaları için ek bir koruma görevi görecek dikiş yerlerinin iç yüzeyini özel paslanmaz çelik kaplamalarla kaplayacak.

Çalışmada yer alan görevlilere teşekkür belgesi verildi

ASBH'nin kaynak işleminin tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, çalışmada yer alan uzmanlara ve işçilere teşekkür belgesi ile hediye takdim etti.

Zoteeva, törendeki konuşmasında, kurulumun tüm aşamalarında iyi koordine edilmiş ve verimli bir çalışma sergilendiğini belirterek, "Ana hedefimiz olan Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması yolunda önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.