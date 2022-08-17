Akkuyu Nükleer’in 1. ünitesinde türbin ekipmanlarının montajına başlandı

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, "Birinci ünitenin türbin bölümünde önemli bir operasyon başlıyor. Termal ve mekanik ekipmanın kurulumunda yer alacak tüm inşaatçılara ve uzmanlara başarılar diliyor, hepsini şimdiden tebrik ediyorum. Bu aşama, türbin adasının inşasında hayati bir önem taşıyor. Sonrasında türbin jeneratör setinin ana ekipmanının kurulumu yapılacak. Sahadaki inşaat işleri ve ekipman montajı, haftanın 7 günü, günün her saati vardiyalar halinde kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Profesyonel inşaatçılar, montajcılar, kaynakçılar ve diğer uzmanlardan oluşan ekipler yoğun bir tempoda emek vererek iyi koordine edilmiş bir ekip çalışması sergiliyorlar" dedi.

Türbin yoğuşturucusu, Rosatom'un yakıt ve enerji kompleksi işletmeleri için son derece karmaşık ısı değişim ekipmanlarının üretiminde uzmanlaşmış, nükleer ve termal enerji santralleri, petrol ve gaz endüstrisi ile gemi yapımı görevlerini yürüten makine inşa tesisi olan ZiO Podolsk tarafından üretildi.