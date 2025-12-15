Aksaray’da 400 bininci kamyonu üretti

Mercedes-Benz Türk, 1986'dan bu yana faaliyet gösteren Aksaray Kamyon Fabrikası'nda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Fabrika, 400 bininci kamyonunu banttan indirdi. Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'sinin banttan indiği fabrikada, bugüne kadar üretilen kamyonların 128 bini aşkını ihraç edildi. Kuruluşundan bu yana 600 milyon euronun üzerinde yatırım yapılan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, son beş yılda yaklaşık 4 milyar euro ihracat geliri elde etti. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün şunları söyledi: "400 bininci kamyon üretimine ulaşmak, yalnızca fabrikamız için değil; Mercedes-Benz Türk'ün 58 yıllık Türkiye yolculuğunda ulaştığı kararlılığın, istikrarın ve üretim gücünün en anlamlı göstergelerinden biri. Kuruluşunun 22'inci yılında 100 bininci kamyonunu üreten Aksaray Kamyon Fabrikamız, bugün artan üretim kapasitesi sayesinde dört yılda 100 bin kamyon ürettiği bir noktaya ulaştı. Fabrikamız, bugün yalnızca Türkiye'nin değil, Daimler Truck AG'nin global üretim yapılanmasının da en kritik merkezlerinden biri haline geldi."