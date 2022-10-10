Albaraka Türk’ten 18 yaşının altındakilere BES imkanı

Türkiye'de finansal sistemin gelişimi devam ediyor. Birikim yapmanın etkili yollarından biri olan bireysel emeklilik sigortaları da bu gelişime öncülük eden alanların başında geliyor. Türkiye'nin ilk katılım bankası Albaraka Türk yeni ürünü Erken Katılım Emeklilik Planı ile BES'lerin yaygınlaşmasına destek oluyor. Banka yeni ürünüyle 18 yaşının altındakilere birikim yapabilme şansı sunarken, aylık 100 TL yatırarak yüzde 30 devlet katkısından faydalanılabiliyor.

Birikim yapmak günümüzde geleceğini maddi olarak güvence altına almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yöntem. Bireysel emeklilik sigortaları da son dönemde tasarruflarını değerlendirmek isteyenlerin merceğinde yer alıyor. Albaraka Türk'ün sunduğu Erken Katılım Emeklilik Planı ile 18 yaşından küçük çocuğu olan veliler çocuklarının geleceğini planlayabiliyor.

Aylık 100 TL'ye yüzde 30'luk devlet katkısından faydalanma olanağı tanıyan Erken Katılım Emeklilik Planı'nda Katkı Payı ödemeleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık periyodlarla yapılabiliyor. Ayrıca sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla 56 yaşını tamamlayanlar emekliliğe hak kazanıyor. Erken Katılım Emeklilik Planı'na tüm Albaraka Türk şubelerinden başvurulabiliyor.

