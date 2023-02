Ali Ülker’den deprem bölgesi için iş dünyasına deprem çağrı

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren ülke genelinde başlatılan yardım çalışmalarına, bünyesindeki gıda ve perakende şirketleri aracılığıyla katkı sağlamak için yoğun bir mesai sürdüren Yıldız Holding'den iş dünyasına önemli bir çağrı geldi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, "Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; "Gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım" dedi.





"YÜCE TÜRK MİLLETİ YARALARI EL BİRLİĞİYLE SARACAK"

Ali Ülker, afetin henüz ilk günlerinden itibaren Türkiye genelindeki perakende marketlerde özellikle bebek bezleri ve mamaların büyük bir hızla tükendiğini ifade ederek, Türk milletinin gösterdiği hassasiyet ve cömertlik sayesinde yaraların hızla sarılacağına inandığını söyledi. Ülker, "Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak fabrikalarımızdan ve depolarımızdan kamyonlarla ürün alıp bölgeye sevk etmek istediklerini bildirdiler. Türkiye'nin dört bir yanındaki marketlerimizde özellikle bebek mamaları ve çocuk bezleri tükendi. İnsanımızın bu hassasiyeti ve cömertliği hepimizi çok duygulandırdı. Bir kez daha inandık ki, yüce Türk milleti bu depremin üstesinden gelecek, yaraları el birliğiyle saracak. Muhakkak ki bu zaman alacak, ancak daha da önemlisi gönül yaralarının iyileşmesi çok daha uzun sürecek. Kaybettiklerimiz, kurtardıklarımız, yetimlerimiz, gönül dostlarımız asla unutulmayacak. Ruhlardaki travmaları iyileştirmek için hepimizin üstüne düşen görevler olacak" diye konuştu.





"ESNAFTAN SANAYİCİYE HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"

Yıldız Holding bünyesindeki Afet Koordinasyon Birimi ve Gönüllülük Kulübü'nün ilk günden itibaren bölgenin acil ihtiyaçları için yardım çalışmaları gerçekleştirdiğini aktaran Ali Ülker, önümüzdeki süreçte de maddi ve manevi desteklerle afetzedelerin yanında olacaklarını vurguladı. İş dünyasının büyük küçük fark etmeksizin tüm bileşenlerine bu süreçte önemli görevler düştüğünü hatırlatan Ali Ülker, "İnanıyorum ki ülkemizdeki her bir esnaf, her bir sanayici, her bir şirket sahibi, her bir meslek örgütü de aynı düşünceyi benimsiyor. Bundan sonrası için vazifemiz daha da büyük, bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu korkunç afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa, görev yapanlara güç kuvvet, enkazdan haber bekleyenlere de güzel haberler diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun" dedi.