Alım gücü korunmalı

ASGARİ ücret zammı için Tespit Komisyonu 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken iş dünyasından da bu yönde ardı ardına açıklamalar geliyor. "Küresel Ekonomiyi Yeniden Düşünmek" başlıklı Ekonomi Raporu'nu açıklamak için bir toplantı düzenleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret zammına ilişkin görüşlerini paylaştı. Geçen yıl 2 kez asgari ücrette artış yapıldığını hatırlatan Asmalı, "İki artışın toplamı ortalama yüzde 94'lerde. Önümüzdeki dönemde de çalışanın alım gücünün korunması esastır. Enflasyon artıyor, biz de asgari ücreti artıralım, emekçinin alım gücü korunsun. Ama enflasyonun aşağı çekilmesi noktasındaki gayretlere devam edilmesi lazım. Asgari ücret belirlenirken enflasyonun bir miktar daha üzerine konulması ve belirlenecek rakamın beklentileri karşılaması gerekir" dedi.Alım gücünün önemine dikkat çeken Asmalı, "Bu yıl satın almada kaybolan alım gücüne ilişkin maaş artışı yapıldı. Önümüzdeki sene yapılacak olan artışa, bu dönemdeki enflasyon verileriyle hareket ederek değil, önümüzdeki dönem enflasyon beklentileri ışığında bir zam yapılmalı" diye konuştu. Türkiye'de bölgesel asgari ücret modelinin de gündeme alınması gerektiğini anlatan Asmalı, "Geçtiğimiz hafta Batman'daydık. Orada ev kiraları 1.500- 2.000 TL düzeyinde. Ancak İstanbul'da en düşük ev kirası 5 bin TL'den başlıyor. Yüksek bir asgari ücret oranı Anadolu'daki esnafı endişelendirebilir. O nedenle bölgesel asgari ücret modeli iyi olabilir. Ancak şu an ki mevzuatlar buna uygun değil" dedi.EKONOMI Raporu hakkında da bilgi veren Asmalı, değişen ve dönüşen küresel ekonomi çerçevesinde Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almasını hızlandırmak için 15 öneri hazırladıklarını aktardı. Asmalı, "Sektör bazlı stratejik plan takvimi kurgulanmalı. Ekonomi Bilim Kurulu oluşturulmalı. Faizle mücadele programı ve faizsiz finans kanunu gözden geçirilmeli" dedi.