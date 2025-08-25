Alışverişin efendisi yapay zekâ oldu

Trilyon dolarlık alışveriş ekonomisinin yeni patronu da yapay zekâ oldu. Karpuzu seçerken de mobilya hatta diş macunu alırken dahi yapay zekâya sormaya başladık. Şirketler de yapay zekâyı etkileyecek yatırımlar yapmaya başladı. Yapılan araştırmalara göre, internetten alışveriş yapan her üç kişiden biri, satın almadan önce yapay zekâdan tavsiye alıyor. Genç kuşaklarda bu oran yüzde 60'ların üzerine çıkıyor. Artık birçok kişinin alışveriş kararını sadece fiyat etiketleri değil, dijital danışmanlar da şekillendiriyor.

GİYİMİ SORUYORLAR

Araştırmalara göre, gençler daha çok giyim alışverişlerinde yapay zekâyı kullanıyor. Modaya uygunluk, beden uyumu ve fiyat performansı gibi kriterleri yapay zekâya sorarak karar veriyor. Anadolu'da ise aileler aylık mutfak alışverişlerini planlarken en uygun fiyatı bulmak, kampanyaları takip etmek ve kaliteli ürüne ulaşmak için yapay zekâyı kullanıyor. Eskiden tüketiciler bir ürün almak için mağaza gezer, fiyatları karşılaştırır ve yorumları okurdu. Bugün yapay zeka uygulamalarına "Bütçeme uygun, güvenilir ve hızlı teslim edilecek ürünü öner" sorusunu sorarak, saniyeler içinde alışverişine karar veriyor. Yapay zekâ, saniyeler içinde yüzlerce seçeneği tarayarak, kişisel bir alışveriş danışmanı gibi çözüm sunuyor.

ŞİRKETLER DE DEĞİŞİYOR

Tüketicilerdeki değişim şirketleri de etkiliyor. Yapay zeka artık şirketler için de bir zorunluluk haline gelmiş durumda. Rekabetin giderek kızıştığı pazarda yalnızca fiyat avantajı sunmak yeterli olmuyor. Kişisel deneyim sağlayan, güven veren ve doğru bilgi aktaran markalar öne çıkacak. Uzmanlar, yapay zekâyı iş modeline entegre eden firmaların rakiplerinin önüne geçeceğini vurguluyor.