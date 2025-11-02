Alman ekonomisi kırmızı alarm veriyor: Her 3 şirketten biri 2026’da işten çıkarma planlıyor!

Alman ekonomisine dair olumsuz veriler Alman şirketlerin 2026 yılına dair planlamalarında değişikliğe neden olmaya devam ediyor. Köln merkezli Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) 2 bin şirketle görüşerek yaptığı son araştırmaya göre, Almanya'da her 3 şirketten biri gelecek yıl işten çıkarma yapmayı planlıyor.