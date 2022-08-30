Almanya’da enflasyon 48 yılın zirvesinde

ALMANYA'DA temmuzda yüzde 7.5 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ağustosta yeniden yüzde 7.9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yüksek enflasyonun, artan enerji fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi. Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 35.6 artması dikkati çekerken, yıllık gıda fiyatlarında artış yüzde 16.6 ile ortalamanın çok üzerinde oldu. Almanya Merkez Bankası da 22 Ağustos'ta resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun sonbaharda yüzde 10'a ulaşabileceğini bildirmişti. Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, artan enerji krizinin etkisiyle ilk kez bin euroyu aştı. Öte yandan Belçika'da da enflasyon, ağustosta yüzde 9.94 ile 1976'dan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.