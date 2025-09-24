Almanya’da iflas rekoru

Ekonomisini toparlamakta zorlanan ve Avrupa'nın 'hasta adamı' haline gelen Almanya'da iş dünyasının güveni azalırken, iflaslarda rekor kırıldı. Alman otomotiv kilit parçaları tedarikçisi Kiekert, iflas başvurusunda bulundu. 1857'de Düsseldorf yakınlarında Arnold Kiekert tarafından kurulan Kiekert, 11 fabrikasında 4 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Alman tedarikçinin kilit sistemleri, dünya çapında her üç araçtan birine monte ediliyor. Sigorta şirketi Atradius'un verilerine göre, Almanya'da büyük şirket iflaslarının sayısı yılın Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 207 ile rekor seviyeye ulaştı. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre ise ülkede Ocak-Haziran döneminde toplamda 12 bin şirket iflas etti. İflaslarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış yaşandı. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin şirketin katılımıyla yürütülen Almanya İş Anketi'nin eylül ayı sonuçlarını yayımladı. Geçen ay 88.9 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut durum ve gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle 87.7 puana geriledi. Ankete göre, imalat sektörlerinde hem mevcut duruma hem de geleceğe dair beklentiler olumsuzlaştı ve yeni siparişlerde bir kez daha gerileme kaydedildi. Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.1 daralmıştı. Artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal dönüşümler de büyümenin önünde engel oluşturmaya devam ediyor.