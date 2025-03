Almanya’da kriz derinleşti

Almanya'da zorlu ekonomik koşullar, zayıf talep ve Çin rekabeti birçok şirketi zorluyor. Kârları azalan şirketler eleman çıkarma yarışına girdi. Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Büyük çaplı işten çıkarmaya giden şirketler arasında, Alman ekonomisinin büyük şirketleri Volkswagen, Thyssenkrupp, DHL, Commerzbank, Deutsche Bank, Audi, Deutsche Bahn ve Siemens de bulunuyor. Köln Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün (IW Köln) araştırmasına göre, Alman şirketlerinin sadece yüzde 17'si bu yıl daha fazla çalışanı işe almayı planlarken, yüzde 38'i istihdamı azaltmayı değerlendiriyor. Sanayi şirketlerinin yüzde 44'ü istihdamı azaltmak isterken, sadece yüzde 14'ü yeni çalışan almayı planlıyor.Prognos Enstitüsü'nün Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) adına yaptığı araştırmaya göre, ülkede mevcut eğilimin devam etmesi halinde otomotiv endüstrisinde 2035'e kadar 140 bin iş kaybı yaşanacak. Otomotiv sektöründe 2019-2023 yılları arasında 46 bin iş kaybı yaşandı. Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle daha da kırılgan.Almanya'da, bir zamanlar oldukça başarılı olan "ucuz enerji ve ara malı ithal et, işle ve yüksek kaliteye sahip 'Made in Germany' olarak pahalı şekilde ihraç et" kapsamındaki iş modeli artık yeterli olmuyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, ülke iki yıl art arda gerilemeden sonra bu yıl da zayıf ekonomik büyüme ortamına hazırlanıyor.17 Mart'ta 2029'a kadar Almanya'da 7 bin 500 civarında kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.Aralık 2024'te 35 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir maliyet düşürme programı başlattı. Bu yıl sonuna kadar Cariad yazılım bölümünde 1.600 personeli işten çıkarmayı planlıyor.3.900 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Yılın ikinci yarısında sendikalarla daha fazla işten çıkarma için müzakerelere başlayacak.Çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişinin işten çıkarılmasını planladı. 6 Mart'ta da otomotiv bölümünde 1.800 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da toplam 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.2026 sonuna kadar araştırma ve geliştirme bölümünde 3 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.Otomotiv biriminde 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere, dünya genelinde 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.2028'e kadar çoğunluğu Almanya'da olmak üzere 3 bin 900 kişinin işine son verecek.Dünya çapında 500 kişiyi işten çıkaracak.2027'ye kadar 950 ila 1350 tam zamanlı pozisyonda kesintiye gitmeyi planladı.8 bin kişiyi işten çıkarmayı planladı.20 Mart'ta bu yıl 2 bin kişinin işine son verme kararı aldı.2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkaracak.