Alo 175 hattı ile nokta atışı ihbarlara anında denetim! Ticaret Bakanlığı cezayı kesiyor





'KURULDA İNCELEME YAPILARAK YAPTIRIM UYGULANIYOR'



Dilber, özellikle marketlerle ilgili gelen şikayetlerde anında aksiyon aldıklarını ifade ederek, "Az önce yolda gelirken bir mesaj geldi. İl müdürlüğümüze yönlendirdik. İl müdürümüz hemen ekibi yolluyor. Nokta atışı gelen ihbarlarda anında ekip oraya giderek, tespitini yapıyor. 'Ben falan markete gittim ürün aldım, fiyatı şöyleydi, böyle olmuş', ya da 'şu markette raf fiyatı ile kasa fiyatı farklıydı', bu tür durumlarda hangi ildeyse, o il ekiplerine bunu gönderiyoruz. Ekipler tutanağını tutuyor, haksız fiyat artışı ile ilgiliyse bakanlığımıza gönderiyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda detaylı inceleme yapılarak, yaptırım uygulanıyor. Bu her zaman böyle olmuyor. Bazen çok somut durumlar vardır, bu durumda biz direkt gereğini yapıyoruz. Fiyat etiketi ile ilgili bir sorun olduğunda il müdürlüğü ekiplerimiz bunun cezasını tespit edip verebiliyor. Ama fiyat artışı ile ilgili durum için sonuçta bir kurul var. Özellikle son zamanlarda devletimizin aldığı bazı tedbirler var. KDV indirimleri gibi, bunu gerçekten tacir yansıtmış mı, yoksa daha önceden fiyatı yükseltip indirim yapmış gibi mi davranmış, bu durumlar tespit edildiğinde yaptırım uygulamaktan geri durmuyoruz açıkçası" diye konuştu.