Altın fiyatı için daha önce duyulmamış rakam! Bankacılık devi rekor seviyeyi açıkladı

Tarihi seviyelere yükselerek yatırımcının ilgisini çeken altın fiyatları 20 Ekim'de gördüğü 4.381 dolarlık rekorun ardından yaşadığı kayıpları geri toplamaya başladı. 4.000 dolara kadar geri çekilen altın fiyatı yeniden 4.134 dolar seviyesine yükseldi. Atağa kalkan altın fiyatları için küresel bankacılık devleri 2026 beklentisini açıklamaya devam ediyor.
UBS'nin hedef fiyatı yükseltmesinin ardından dünyaca ünlü ABD'li finans devi Bank of America, rekor çıtasını 5.000 dolara yükseltti.
ALTINDA REKOR HEDEF
Bank of America (BofA), yayımladığı "Önümüzdeki Yıl" raporunda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026'da da devam edeceğini belirtti.
BofA stratejistleri, mevcut koşulların sürmesi halinde ons altının 2026'da 5 bin dolara kadar yükselebileceği belirtti. Banka 2026 yılında ortalama fiyat beklentisi ise 4.538 dolar seviyesinde şekillendi.
Gram altın dolar;
Hesaplamada ons altın 5.000 dolar olarak baz alınmıştır.
Diğer bankaların beklentileri şu şekilde:
GOLDMAN SACHS
Goldman analistleri ise altındaki düşüşün kalıcı bir trendin başlangıcı değil, geçici bir dalgalanma olabileceğini belirtti.
Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörerek, mevcut seviyelere göre yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleşebileceğini söyledi.
JP MORGAN
JPMorgan'ın özel bankacılık birimi altının yükselişinin önümüzdeki yıl ons başına 5 bin dolarlık seviyeyi aşabileceğini öngörmüştü.
ANZ
Avustralya merkezli ANZ ise 2026 yılının ortası için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncellemişti.
Banka, ekim ayında yayımladığı raporda öngördüğü 4 bin 600 dolarlık tepe seviyesini yeniden değerlendirerek beklentisini artırmış ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolara kadar yükselebileceğini öngörmüştü.
COMMERZBANK
Değerli metalde daha temkinli kalan Alman bankası Commerzbank ise 2026 sonunda ons altının 4.200 dolara çıkabileceğini ifade etmişti.