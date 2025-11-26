Altın fiyatı için daha önce duyulmamış rakam! Bankacılık devi rekor seviyeyi açıkladı

Gram altın dolar;

43 TL olursa 6.912,40 TL 'ye

'ye 44 TL olursa 7.073 TL 'ye

'ye 45 TL olursa 7.233 TL 'ye

'ye 46 TL olursa 7.394 TL'ye ulaşacak.

Hesaplamada ons altın 5.000 dolar olarak baz alınmıştır.



Diğer bankaların beklentileri şu şekilde:

GOLDMAN SACHS

Goldman analistleri ise altındaki düşüşün kalıcı bir trendin başlangıcı değil, geçici bir dalgalanma olabileceğini belirtti.

Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar 4.900 dolar seviyesine ulaşacağını öngörerek, mevcut seviyelere göre yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleşebileceğini söyledi.

JP MORGAN

JPMorgan'ın özel bankacılık birimi altının yükselişinin önümüzdeki yıl ons başına 5 bin dolarlık seviyeyi aşabileceğini öngörmüştü.

ANZ

Avustralya merkezli ANZ ise 2026 yılının ortası için altın fiyatı tahminini yukarı yönlü güncellemişti.

Banka, ekim ayında yayımladığı raporda öngördüğü 4 bin 600 dolarlık tepe seviyesini yeniden değerlendirerek beklentisini artırmış ve ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin 800 dolara kadar yükselebileceğini öngörmüştü.

COMMERZBANK

Değerli metalde daha temkinli kalan Alman bankası Commerzbank ise 2026 sonunda ons altının 4.200 dolara çıkabileceğini ifade etmişti.