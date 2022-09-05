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Giriş Tarihi: 5.9.2022 07:37

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın gram fiyatı kırmızı renkte! 5 Eylül 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın gram fiyatı kırmızı renkte! 5 Eylül 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu haftanın ilk işlem gününde gündemdeki yerini aldı. Altın gram fiyatı hareketli bir grafikte ilerliyor. Tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Çeyrek altın ve gram altın başta olmak üzere rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan gelen verilerle kontrol ediliyor. Peki, 5 Eylül 2022 altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, ne olur? İşte, canlı altın fiyatları

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde. 5 Eylül Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Haftanın ilk işlem gününde altının gramı kırmızı renkte. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, düşecek mi, ne olur? İşte, güncel rakamlar…

5 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN GRAFİK: GRAMDA DÜŞÜŞ!

Bugün altın fiyatları genel itibarıyla yüksek seviyede olsa da altının gram fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana 1.020 TL seviyesinden yavaş yavaş düşmeye devam ediyor.

İşte, güncel rakamlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 916,13

SATIŞ: 950,76

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.732,00

SATIŞ: 6.816,00

ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.729,00

SATIŞ: 6.831,00

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.713,20

SATIŞ: 1.713,56

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.561,00

SATIŞ: 6.642,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.280,00

SATIŞ: 3.332,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.645,00

SATIŞ: 1.666,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.001,71

SATIŞ: 1.001,90

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın gram fiyatı kırmızı renkte! 5 Eylül 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
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