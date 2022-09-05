Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın gram fiyatı kırmızı renkte! 5 Eylül 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı ile yatırım ya da birikim yapacakların gündeminde. 5 Eylül Pazartesi tam, yarım, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Haftanın ilk işlem gününde altının gramı kırmızı renkte. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, düşecek mi, ne olur? İşte, güncel rakamlar…
5 EYLÜL PAZARTESİ ALTIN GRAFİK: GRAMDA DÜŞÜŞ!
Bugün altın fiyatları genel itibarıyla yüksek seviyede olsa da altının gram fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana 1.020 TL seviyesinden yavaş yavaş düşmeye devam ediyor.
İşte, güncel rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 916,13
SATIŞ: 950,76
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.732,00
SATIŞ: 6.816,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.729,00
SATIŞ: 6.831,00
ONS ALTIN
ALIŞ: 1.713,20
SATIŞ: 1.713,56
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.561,00
SATIŞ: 6.642,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.280,00
SATIŞ: 3.332,00
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.645,00
SATIŞ: 1.666,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.001,71
SATIŞ: 1.001,90
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