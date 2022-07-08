Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 8 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın beşinci işlem gününde Canlı altın fiyatları hareketliliği yaşanıyor. Kapalıçarşı'da anlık, canlı ve güncel veriler ışığında altın fiyatı takibi yapılabiliyor. Gram altın yatırımcıları açısından bakıldığında şu anda 1000TL altındaki fiyatların oldukça cazip geliyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Temmuz 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM

İşte canlı, güncel ve anlık fiyatlar...

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ATA ALTIN

ALIŞ: 6.471,00

SATIŞ: 6.630,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.489,00

SATIŞ: 6.587,00,

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.335,00

SATIŞ: 6.460,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.167,00

SATIŞ: 3.242,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 884,86

SATIŞ: 924,32

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.587,00

SATIŞ: 1.620,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 968,03

SATIŞ: 968,22

GRAM ALTIN FİYATI DAR BANDA SIKIŞTI

Haziran ayının ortasında 1.043 TL ile 2022'nin zirvesini gören altın gram fiyatı, bu seviyeyi görmesinin ardından gevşedi. Özellikle ABD başta olmak üzere dünyada artan enflasyon endişeleri merkez bankalarının daha fazla sıkılaşma adımı atabileceği endişeleri ons altın fiyatları için yegane baskı unsuru oldu.

Bilindiği üzere gram altın, ons ve dolar/TL üzerindeki dalgalanmalarla beraber hareket ediyor. Ons tarafından esen ters rüzgarın etkisine giren gram altın, 980-960 TL bandına yerleşti.

"ONS ALTIN 1680 DOLAR DÜZEYİNE ÇEKİLEBİLİR"

Merkez bankalarının faiz artırımları nedeniyle altın pozisyonlarını azaltan yatırımcılar ile küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri nedeniyle de altın pozisyonunu artıran yatırımcı profilleri ile ons dalganmalar yaşandığını belirten Ergezen, "ABD enflasyon verisi beklentilerin altında gelirse, kısa vadeli dalgalanmalardan sonra ons altın 1680 düzeyine çekilebilir" dedi.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda ise, ons altında 1800 dolarlara doğru bir tepki hareketi olabileceğini belirten uzman isim, "Altın için tek bir senaryo vermek zor. İki yatırımcı profilini belirtim. Hangisi galip gelirse altın o şekilde hareket edecek" dedi.