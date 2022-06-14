Altın fiyatları son durum: Gram fiyatı 1.000 TL’yi aştı! 14 Haziran bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve anlık rakamlar günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Döviz kurundaki ani yükseliş vatandaşı altın kuruna yönlendirse de 14 Haziran 2022 altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, altın yükselir mi düşer mi sorusuna yanıt arattırıyor. Peki 14 Haziran 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasından anlık veriler…