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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son durum: Gram fiyatı 1.000 TL’yi aştı! 14 Haziran bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 08:24

Altın fiyatları son durum: Gram fiyatı 1.000 TL’yi aştı! 14 Haziran bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son durum: Gram fiyatı 1.000 TL’yi aştı! 14 Haziran bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

14 Haziran Salı sabah saatleri itibariyle altın fiyatları son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Alım satım ve kar amaçlı alınan altın kurunda son durum merak edilirken canlı rakamlar anlık takip ediliyor. En son gram fiyatı 1.012 TL olurken, çeyrek altın 1.648 lira, ata altın ise 6 bin 700 TL oldu. Kapalıçarşı’da canlı ve güncel rakamları takip edebilmek mümkün. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 14 Haziran 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı son durum

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve anlık rakamlar günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Döviz kurundaki ani yükseliş vatandaşı altın kuruna yönlendirse de 14 Haziran 2022 altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL, altın yükselir mi düşer mi sorusuna yanıt arattırıyor. Peki 14 Haziran 2022 bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasından anlık veriler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Altın fiyatları bugün piyasaların açık olması nedeniyle hareketli seyretse de haftanın en yüksek rakamlarında hareket ediyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları;

Canlı Rakamlar ➥ Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı Rakamlar ➥ Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 921,38

SATIŞ: 955,78

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.824,45

SATIŞ: 1.825,26

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.350,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.596,00

SATIŞ: 6.676,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.748,00

SATIŞ: 6.850,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.652,00

SATIŞ: 1.675,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.014,51

SATIŞ: 1.014,96

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Altın fiyatları son durum: Gram fiyatı 1.000 TL’yi aştı! 14 Haziran bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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