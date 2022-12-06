Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Türkiye'de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatları oluyor. Peki 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
ALIŞ: 7.209,00
SATIŞ: 7.273,00
ALIŞ: 7.014,00
SATIŞ: 7.087,00
ALIŞ: 3.453,00
SATIŞ: 3.515,00
ALIŞ: 7.178,00
SATIŞ: 7.287,00
ALIŞ: 970,92
SATIŞ: 1.034,38
ALIŞ: 1.061,02
SATIŞ: 1.061,47
ALIŞ: 1.732,00
SATIŞ: 1.757,00
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