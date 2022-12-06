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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:51 Son Güncelleme: 6.12.2022 12:52

Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliğiyle gündemde yer alıyor. Bugün ise altının ons fiyatı 1782 dolardan değerlenirken gram altın fiyatı 1.063 liradan işlem görüyor. Anlık altın kuru gidişatını takip etmek isteyenler 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, altın fiyatları düştü mü yükseldi mi sorusuna yanıt arıyor. İşte, canlı son dakika altın fiyatları 6 Aralık 2022 Salı

Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Türkiye'de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatları oluyor. Peki 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 6 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.209,00

SATIŞ: 7.273,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.014,00

SATIŞ: 7.087,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.515,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.178,00

SATIŞ: 7.287,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 970,92

SATIŞ: 1.034,38

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.061,02

SATIŞ: 1.061,47

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.732,00

SATIŞ: 1.757,00

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Altın fiyatları yeniden hareketlendi! 6 Aralık 2022 Bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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