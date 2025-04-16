Altın fiyatlarında bir rekor daha geldi

TİCARET savaşının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte, ons altın 3.300 doları görerek rekor tazeledi. Gram altın ise yaklaşık yüzde 1.63'lük yükselişle 4 bin TL'yi aşarak, 4 bin 20 TL'ye çıktı. Gram altın 19 Mart 2025 traihinde 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı. Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 24'ten fazla değer kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.