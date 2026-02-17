Altın için sert düşüş sonrası rekor tahmini değişti! Bankacılık devi, 5.800’e işaret etti

Geçtiğimiz ay 5.600 dolara yaklaşarak rekor seviyeleri test eden fiyatlarda yaşanan sert geri çekilme, piyasalarda 1980 ve 2011 yıllarındaki ani çöküş senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.
Yatırımcılar arasında tarihi zirvelerin ardından keskin bir düzeltme sürecine girildiği yönünde endişeler başlarken, ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) emtia analistlerinden dikkat çeken değerlendirme geldi.
ALTIN İÇİN REKOR HEDEFİ DEĞİŞTİ
ANZ, 5.000 dolar eşiğinde dalgalanan altın fiyatları için yılın ikinci çeyreği için daha önce açıkladıkları, 5.400 dolarlık beklentide güncellemeye gitti.
Analistler, ons altın fiyat hedefini, önemli bir artışla 5.800 dolara yükseltti.
Analistler, "Yükselişin yakın zamanda tersine dönecek kadar olgunlaşmadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
ALTINI DESTEKLEYEN 3 FAKTÖR
Rapora göre değerli metali zirveye taşıyacak ana faktörler şunlar:
• Fed'in Faiz İndirimi Beklentisi: Piyasalarda mart ve haziran aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indirimi bekleniyor. Düşen reel faiz oranlarının altına olan ilgiyi artırması öngörülüyor.
• Güvenli Liman İhtiyacı: Jeopolitik gerilimler, Trump'ın gümrük vergisi tehditleri ve küresel borç seviyelerindeki artış, yatırımcıları "nihai güvence poliçesi" olarak görülen altına yönlendiriyor.
• Tahvillerden Kaçış: ABD Hazine tahvillerinin güven sorunları ve yaptırım riskleri nedeniyle cazibesini kaybetmesi, altını en güçlü savunma varlığı haline getiriyor.