Altın için sert düşüş sonrası rekor tahmini değişti! Bankacılık devi, 5.800’e işaret etti

ALTIN İÇİN REKOR HEDEFİ DEĞİŞTİ

ANZ, 5.000 dolar eşiğinde dalgalanan altın fiyatları için yılın ikinci çeyreği için daha önce açıkladıkları, 5.400 dolarlık beklentide güncellemeye gitti.

Analistler, ons altın fiyat hedefini, önemli bir artışla 5.800 dolara yükseltti.

Analistler, "Yükselişin yakın zamanda tersine dönecek kadar olgunlaşmadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.