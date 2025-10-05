Altın zirveyi koruyor: 9 ayda üst üste rekor kırdı!

ONS ALTIN YILIN 9 AYINDA YÜZDE 47,6 YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yılın 9 ayında yüzde 47,6 artışla 3 bin 871 doları aştı. Bu dönemde en fazla aylık yükseliş yüzde 11,9 ile eylül ayında görüldü. Altının onsu şubat, mart ve nisan aylarında tarihi zirvesini yukarı taşıdı.

Söz konusu yukarı yönlü ivmelenme, tarifelerin enflasyon ve büyüme üzerindeki olası olumsuz etkilerine yönelik endişeler, Fed'e yönelik genişleyen faiz indirimi öngörüleri ile jeopolitik gerilimlerin etkisiyle hız kazandı. Altının ons fiyatı, eylülde 3 bin 871,69 doları gördü. Bu arada yılın 9 ayını takiben altının ons fiyatı 1 Ekim'de 3 bin 895,36 ile yeni bir zirveye ulaştı.

Öte yandan, ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.