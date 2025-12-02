Altıncı sondaj gemisi yarın geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'de görev yapacak 6. derin deniz sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, İstanbul Sarayburnu Limanı'nda bulunan ve Sakarya Gaz Sahası Faz-2 çalışmaları kapsamında deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştirecek Seven Vega gemisini ziyaret etti. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda tamamlanan Faz-1 çalışmalarıyla günlük yaklaşık 9.5 milyon metreküplük doğalgaz üretimi yapıldığını ve Türkiye'deki 4 milyon hanenin ihtiyacının karşılanır hale geldiğini söyledi.

İKİNCİ FAZ TAMAMLANACAK

Deniz yüzeyinde üretim yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'nin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurlandığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında, içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi'ye üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük çalışmadan sonra hazır hale gelecek. Osman Gazi, 2026'nın haziran-temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyona gidecek. İkinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız" diye konuştu. Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda hedeflenen üretim miktarına ilişkin, "İkinci fazda hedefimiz, birde olduğu gibi günlük yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkabilmek. 2028'de bunu dört katına çıkaracak Faz-3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman 'Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamasındayız?' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü orada denizde, deniz tabanında, yüzeyinde çok önemli işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi. Dünya ölçeğinde önemli teknik kabiliyete, teknolojiye sahip bir gemi" değerlendirmesinde bulundu.