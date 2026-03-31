Altında düşüş alım fırsatına döndü: Goldman Sachs 2026 tahminini yükseltti

Hafta başından bu yana toparlanma eğilimine giren değerli metal, son işlem gününde yüzde 1'in üzerinde yükselişle 4.560,43 dolar civarında işlem gördü. Buna karşın, şubat sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5'lik bir gerileme dikkat çekiyor. Yine de altın, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 5,5 kazanç sağlamayı sürdürüyor.

Piyasada son üç işlem gününde gözlenen yukarı yönlü hareket, yatırımcıların düşen fiyatları stratejik bir alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle ilişkilendiriliyor.

Bu dalgalı görünüme rağmen, Goldman Sachs altın fiyatlarına yönelik beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altının 2026 yılının sonunda 5.400 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Yayımlanan analizde, spekülatif işlemlerin görece düşük kalması ve piyasanın olası politika değişimlerini önceden fiyatlaması nedeniyle altının "aşırı satılmış" bir görünüm sergilediği ifade edildi.

Kısa vadeye ilişkin tahminlerde de yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekiyor. Buna göre banka, ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için ise 5.067 dolar seviyelerini öngörüyor.

Daha önceki projeksiyonlarda altının 2026 sonunda 5.308 dolara, sonraki süreçte ise kademeli olarak 5.665 dolara ulaşabileceği tahmin edilmişti.