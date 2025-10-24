Altında gözler saat 15.30’da! Gram altında yükseliş trendi sürecek mi? İşte piyasalarda son durum...

ABD-Çin ekseninde fitili ateşlenen ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Trump'ın ılımlı söylemleriyle yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Hafta başında ons altın son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde de gram altında düşüşler görüldü. Serbest piyasada altının gramı 5.400 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalıçarşı piyasasında ise 5 yüzde 6'dan fazla kayıpla 5.824 TL'ye kadar indi.
Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla yatırımcıların yeniden güvenilir liman olan altına yönelmesiyle altın fiyatları toparlanmaya başladı. Altında şimdi gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararında etkili olacak olan ABD enflasyonuna çevrildi.
FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ KRİTİK VERİ
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl 2 faiz indirimi bekleniyor. Para Politikası Kurulu (FOMC) 28-29 Ekim tarihinde yapılacak toplantı ile faiz kararına imza atacak. 29 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21:00'de duyurulacak karar öncesinde bugün ABD Tüketici Fiyat Endeksi açıklanacak. Ağustos ayında yüzde 2.9 olarak gerçekleşen TÜFE'nin Eylül ayında yüzde 3.1 olması bekleniyor.
ABD'de enflasyonun beklentiler dahilinde ya da daha üstünde gerçekleşmesi enflasyonist baskının arttığına işaret edecek. Bu durumun altın fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın, salı ve çarşamba günü yaşadığı sert düşüş ile 4.060 dolara kadar düştü. Kritik veri öncesinde spot altın ons başına anlık olarak 4.084 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 500 doların direnç, 4 bin doların ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.157 TL
Satış: 39.749 TL