Altında gözler saat 15.30’da! Gram altında yükseliş trendi sürecek mi? İşte piyasalarda son durum...

ABD-Çin ekseninde fitili ateşlenen ticaret savaşlarıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Trump'ın ılımlı söylemleriyle yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Hafta başında ons altın son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde de gram altında düşüşler görüldü. Serbest piyasada altının gramı 5.400 TL'ye kadar geri çekildi. Kapalıçarşı piyasasında ise 5 yüzde 6'dan fazla kayıpla 5.824 TL'ye kadar indi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla yatırımcıların yeniden güvenilir liman olan altına yönelmesiyle altın fiyatları toparlanmaya başladı. Altında şimdi gözler ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararında etkili olacak olan ABD enflasyonuna çevrildi.