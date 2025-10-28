Altında sert düşüş sonrası ralli tahmini! Hedef 5 bin dolar... 4 kurum beklentisini açıkladı

ALTIN RALLİSİ AŞIRI DEĞİL

BofA emtia stratejisti Michael Widmer son Küresel Metaller Haftalık notunda altın fiyatlarındaki yükselişin olağandışı olmadığını belirterek rallinin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5.000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Widmer "mevcut rallinin büyüklüğünün, 1970'ten bu yana herhangi bir altın boğa piyasasıyla karşılaştırıldığında olağan dışı olmadığına" belirtiyor.

Banka, 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama ons başına 3.800 dolar fiyat öngörüyor ve "gelecek yıl 5.000 dolara doğru daha yüksek bir itilim" bekliyor.