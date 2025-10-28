Altında sert düşüş sonrası ralli tahmini! Hedef 5 bin dolar... 4 kurum beklentisini açıkladı

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ABD-Çin görüşmeleriyle sert düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ons altın fiyatı 4.000 doların altına indi.
Gram altında da düşüşler başladı. Ekim ayında 5.900 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın 5.300 TL'nin altına indi.
Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Bank of America (BofA), Citi ve Capital Economics beklentisini açıkladı. BofA, ons altında aşırı bir yükseliş olmamakla birlikte rallinin devam edeceğini beklerken, Citi ve Capital Economics düşüş öngörüyor. Aynı zamanda Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği (LBMA) 12 aylık beklentisini açıkladı.
ALTIN RALLİSİ AŞIRI DEĞİL
BofA emtia stratejisti Michael Widmer son Küresel Metaller Haftalık notunda altın fiyatlarındaki yükselişin olağandışı olmadığını belirterek rallinin devam edeceğini ve metalin 2026 yılına kadar ons başına 5.000 dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
Widmer "mevcut rallinin büyüklüğünün, 1970'ten bu yana herhangi bir altın boğa piyasasıyla karşılaştırıldığında olağan dışı olmadığına" belirtiyor.
Banka, 2025'in dördüncü çeyreğinde ortalama ons başına 3.800 dolar fiyat öngörüyor ve "gelecek yıl 5.000 dolara doğru daha yüksek bir itilim" bekliyor.
CİTİ VE CAPİTAL DÜŞÜŞ BEKLİYOR
Yükseliş beklentilerinin aksine, Citi Bank ve Capital Economics tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
Citi, üç aya kadar olan altın tahminini 4.000 dolardan 3.800 dolara, Capital Economics ise 2026 sonu tahminini 3.500 dolara düşürdü.