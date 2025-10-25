Altını tahtından etti, ralliye kalktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Piyasalar bu hafta ABD-Çin ekseninde fitili ateşlenen ticaret savaşlarının yumuşaması ve Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlarla şekillendi. Jeopolitik risklerle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Hafta başında ons altın son 12 yılın en sert düşüşüyle 4.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde de gram altında düşüşler görüldü. Haftanın öne çıkan yatırım aracı ise Cuma günü yüzde 5 yükseliş yaşayan borsa oldu.
ALTIN SON 2 AYLIK YÜKSELİŞİNE ARA VERDİ
Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 55 kazandıran altın fiyatları bu hafta yönünü sert bir şekilde aşağı çevirdi. Ons altın jeopolitik risklerin azalmasıyla yüzde 5 kayıp yaşadı. Pazartesi günü gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyeleri gören ons altın haftayı 4112 dolar seviyesinde kapattı.
Böylelikle altın fiyatlarında son iki aydır yaşanan rekor serisi sona ermiş oldu.
GRAM ALTINDA YATIRIMCISINI ÜZDÜ
Ons altında yaşanan dalgalanmadan etkilenen gram altında da düşüşler görüldü. Altının gramı 5.720 TL'den başladığı haftayı yüzde 3,82 kayıpla 5.545 TL'den kapattı. Bu hafta en düşük ise 5.403 TL seviyesi kaydedildi.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 37.368 liraya geriledi.
Hafta başında 9 bin 648 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,81 azalarak 9 bin 280 liraya düştü.
DÖVİZ VE YATIRIM FONLARINDA SON DURUM
Döviz kurlarında ise altın ve borsanın aksine durgun seyir devam etti. Dolar yüzde 0,04 artarak 41,9680 liraya çıkarken, avro yüzde 0,32 düşerek 48,8479 liraya indi.
Yatırım fonları ise bu hafta yüzde 1, emeklilik fonları yüzde 1,16 değer kazandı.
ALTINDA REALİZASYON GELİYOR
A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Mustafa Aşkın, yatırımcıların merakla cevap aradığı 'Borsada ralli devam edecek mi, altın ve dolar düşecek mi?" sorularına cevap verdi.
Mustafa Aşkın şunları söyledi:
Altın tarafında bir realizasyon geliyor. Hızla çıktı, köpürdü. Dört bin doların altına gelebilir.
Altının gram fiyatı beş bin dört yüz liralara kadar geldiğini açıkça ifade edebiliriz. TL'nin ufak da olsa değer kazandığını net bir şekilde bugün görebiliyoruz.
BORSA'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Eğer işler yolunda giderse hem ekonomik anlamda hem siyasi risklerin biraz daha düşmesine bağlı olarak borsada yıl sonu on üç bin beş yüz on dört bin endeksleri görebilme olasılığımız var. Bu bağlamda yabancı yatırımcıların da ufak tefek de olsa ilgilisinin önümüzdeki günlerde artabileceğini de vurgulamak isterim.
Hem faiz indirimi hem de risk primlerinin biraz düşmesinin en önemli faktör, en kolay etkilenecek sektör Türkiye'de bankacılık sektörü olur ki bugün de %7 civarında borsada yukarı yaptılar. Peşinden de holdingler ve özellikle bazı tip sanayi şirketleri Borsa İstanbul endeks otuza dahil bazı sanayi şirketleri ve holding şirketleri peşinden de yükselişe devam edecektir.