Altını tahtından etti, ralliye kalktı! İşte haftanın en çok kazandıran yatırımı

Mustafa Aşkın şunları söyledi:

Altın tarafında bir realizasyon geliyor. Hızla çıktı, köpürdü. Dört bin doların altına gelebilir.

Altının gram fiyatı beş bin dört yüz liralara kadar geldiğini açıkça ifade edebiliriz. TL'nin ufak da olsa değer kazandığını net bir şekilde bugün görebiliyoruz.

BORSA'DA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Eğer işler yolunda giderse hem ekonomik anlamda hem siyasi risklerin biraz daha düşmesine bağlı olarak borsada yıl sonu on üç bin beş yüz on dört bin endeksleri görebilme olasılığımız var. Bu bağlamda yabancı yatırımcıların da ufak tefek de olsa ilgilisinin önümüzdeki günlerde artabileceğini de vurgulamak isterim.

Hem faiz indirimi hem de risk primlerinin biraz düşmesinin en önemli faktör, en kolay etkilenecek sektör Türkiye'de bankacılık sektörü olur ki bugün de %7 civarında borsada yukarı yaptılar. Peşinden de holdingler ve özellikle bazı tip sanayi şirketleri Borsa İstanbul endeks otuza dahil bazı sanayi şirketleri ve holding şirketleri peşinden de yükselişe devam edecektir.