Amiral kripto para birimi patinaj çekiyor! Bitcoin yeni yılda yükselişe geçecek mi?

Ekonomik belirsizlikle artan güvenli liman arayışı ve Fed'in faiz indirimine yönelik belirsizliklerle elde ettiği kazançları geri veren Bitcoin, 90 bin doların altında fiyatlanmaya devam ediyor.

120 bin dolar eşiğinden sert düşüşle 84 bin dolara kadar inen Bitcoin, ABD borsalarında işlem gören ETF'lerden sürekli çıkışlar ve Federal Rezerv'in faiz politikası konusundaki belirsizlik yatırımcıları temkinli olmaya itmesiyle kritik seviyenin altında fiyatlanıyor.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Amiral kripto para birimi yeni günde yüzde 0,7 yükseliş ile 87 bin dolardan Türk Lirası bazında ise 3.716.675 TL civarından işlem görüyor.

Ethereum (ETH) yüzde 0,3 artışla 2.929 dolar, BNB (BNB) yüzde 0,4 artışla 858 dolar, Ripple (XRP) yüzde 2 artışla 1.92 dolar, Dogecoin (DOGE) yüzde 1,4 artışla 0,1309 dolar, Solana (SOL) yüzde 0,9 artışla 127.58 dolar ve TRON (TRX) yüzde 0,4 artışla 0,2801 dolar seviyelerinde bulunuyor.

BİTCOİN YENİ YILDA YÜKSELİŞE GEÇECEK Mİ?

Bitcoin'in bugüne kadar izlediği dört yıllık piyasa döngüsünü kırarak 2026 yılında yeni zirvelere çıkması beklentisi güçleniyor. Azalan halving etkisi, faiz oranlarında beklenen düşüş ve kurumsal yatırımcı ilgisindeki hızlanma ile Bitcoin için "yüksek getiri, düşük volatilite ve azalan korelasyon" ortamının oluşabileceğini belirtiliyor.