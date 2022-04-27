Anahtar teslim arsa modeli

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, pandemide Nef Arsa'ya odaklandıklarını belirterek, "Bizim asıl işimiz her zaman konut olacak. Fakat Nef Arsa'da da büyüyeceğiz. Şimdiye kadar çoğunluğu Marmara, Ege ve bir kısmı da İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplamda 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsalar geliştirdik. Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3.4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz" dedi. Nef'in arsayı alıp, yolunu, altyapısını, elektrik ve suyunu yapmayı taahhüt ettiklerini anlatan Timur, şunları anlattı: "Projelerin büyüklüğüne göre içine Nef projeleri de yapabiliyoruz. Arsanın üstüne çiftlikler yapıyoruz. Kimi arsalarda içine üniversite koyuyoruz." Timur, "Halka arz için Londra ya da New York'ta Türk şirketi olarak dünya arenasında boy göstermek gibi bir hedefimiz var" dedi.