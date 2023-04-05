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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:29 Son Güncelleme: 5.4.2023 09:32

Anamur-Aydıncık arasında son tüneller 27 Nisan'da açılacak

Mersin-Antalya arası Akdeniz sahil yolunun Mersin-Aydıncık arasında bulunan son 3 tünel ve 2 viyadük 27 Nisan tarihinde hizmete açılacak ve buna paralel olarak Mersin-Anamur arası Akdeniz sahil yolu tamamen bitmiş olacak.

KAMİL CÖMERTLER
Anamur-Aydıncık arasında son tüneller 27 Nisan’da açılacak

Mersin ve Antalya arasında planlanması yapılarak çalışması sürdürülen Akdeniz Sahil Yolu projesinde bugüne kadar 394 kilometre bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı, 19 tünel ile 61 köprü ve viyadük tamamlandı.

264 kilometrelik mesafeyi 228 kilometreye düşürecek olan Mersin ayağında ise şu ana kadar 28 tünelden 16'sının inşaatı tamamlandı.

Akdeniz sahil yolunun Anamur-Gazipaşa arasında kalan 11 kilometrelik Gökçebelen tüneli tamamlandıktan sonra Mersin-Antalya arası Akdeniz sahil yolu tamamen bitmiş olacak ve Mersin-Antalya arası 5 saate düşecek.

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Anamur-Aydıncık arasında son tüneller 27 Nisan'da açılacak
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