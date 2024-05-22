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Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:48 Son Güncelleme: 22.5.2024 14:49

Antalya turizmde altın yılının yaşıyor! Turizm gelirlerinde hedef 80 milyar dolar

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) geleneksel mayıs ayı buluşmasında konuşan Vali Hulusi Şahin, 2024 yılının turizmine rekorla başladıklarını, rekorlarla devam ettiklerini ve hedefin 80 milyon dolar döviz geliri olduğunu söyledi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya turizmde altın yılının yaşıyor! Turizm gelirlerinde hedef 80 milyar dolar

AKTOB tarafından düzenlenen geleneksel mayıs ayı buluşmasına katılan Hulusi Şahin, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 2024 turizm sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bacasız sanayi turizm sektörünün gün geçtikçe büyüdüğünü ve bunda Antalya'nın çok önemli bir payı olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Ülkemizin ve Antalya'mızın nezdinde turizm gelirlerimiz hızla büyüyor, ülkemizin ekonomik menfaati için bu çok önemli. Bu sene ülke olarak hedefimiz olan 60 milyar dolar rakamına ulaşıp kısa bir süre sonra da 80 milyar dolar hedefine ulaşarak turizmde yeni bir rekor kırmak istiyoruz" diye konuştu.

REKOR BAŞLANGIÇ YAPTIK

Sezona rekor rakamlarla giren Antalya'da turizm sektörü için yapılan çalışmalara ve planlanan projelere değinen Vali Şahin, "Turizm sezonuna rekor bir başlangıç yaptık. Her şey istediğimiz çizgide gidiyor. Bunun devamının gelmesi için sektör temsilcileri ile uyum içinde çalışıp detaylı planlama ve koordinasyon ile Antalya'da 20 milyonu aşkın misafiri ağırlayacağız. Amacımız bu rakamı artırarak devam ettirmektir." dedi.

Konuşmasının ardından Turizm sektör temsilcilerinin talep ve isteklerini dinleyerek görüş alışverişinde bulunan Vali Şahin, uluslararası organizasyonlar ve tanıtım faaliyetleri hakkında uzmanlar bilgi aldı.

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Antalya turizmde altın yılının yaşıyor! Turizm gelirlerinde hedef 80 milyar dolar
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