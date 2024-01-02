Antalya ve Bodrum’da turist rekoru

Antalya 2023'te turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. 15 milyon 280 bin turistin geldiği 2019'da rekor, 2023'te yüzde 3 artarak 15 milyon 689 bin 258 turistle geçildi. 2022'de 13 milyon 508 bin 632 turist gelmişti. Sadece aralık ayı dikkate alındığında 2023 yılı yine tüm zamanların en iyi aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Aralık 2019'da giriş sayısı 243 bin 56, Aralık 2022'de ise 295 bin 783 olurken, Aralık 2023'te 317 bin 474 olarak gerçekleşti. Antalya 2023'te 3 milyon 461 bin 762 kişi ve yüzde 14.10'luk artış oranıyla en çok Rusya'dan ziyaretçi ağırladı. Bunu yüzde 19 artışla Almanya, yüzde 14.85'lik artışla İngiltere izledi. Bodrum'a da 2023'te, hava ve deniz yoluyla 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu yıl ilk etapta 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Dengiz, "388 lüks mega yat Bodrum'a geldi. Deniz ve hava yoluyla toplam 1 milyon 375 bin yabancı turist geldi. Geçen seneye göre başa baş gittik" dedi.