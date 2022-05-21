Araklı ve Sürmene’nin asırlık rüyası gerçek oldu

YILDA 7 MİLYON TL

Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES'in önemine dikkat çeken Başkan Zorluoğlu, "HES sayesinde yılda 4 milyon TL gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon TL gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon TL gibi bir kazancı olacak"dedi.