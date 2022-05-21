Araklı ve Sürmene’nin asırlık rüyası gerçek oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. iş birliğinde yapımı tamamlanan Araklı ve Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Hidroelektrik Santrali görkemli bir törenle açıldı.
Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Araklı ve Sürmene Paket İçme İçme Suyu ve Arıtma Tesisi ve Hidrolik Elektrik Sistemi (HES' in açılışına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu , TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, İLBANK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Volkan Bektaş, İLBANK Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
27 MAHALLE 50 BİN KİŞİ FAYDALANACAK
Açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Yaklaşık 200 milyon TL'ye tamamlanan Araklı Sürmene Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi ve HES Projesi iki ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu maliyeti Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ve İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü karşılıyor. Proje kapsamında Araklı'nın 18, Sürmene'nin 9 mahallesi olmak üzere toplam 27 mahalledeki 50 bine yakın vatandaşımıza temiz ve sağlıklı içme suyu temin edeceğiz. 78 kilometrelik isale hattı, 32 km şebeke hattı, 2 adet su alma yapısı, 6 adet içme suyu deposu, 11 adet depo onarımı ve tüm bunlara ek olarak 200 KW üretim kapasiteli mikro HES yer alıyor" dedi.
YILDA 7 MİLYON TL
Tesis bünyesinde faaliyete alınan HES'in önemine dikkat çeken Başkan Zorluoğlu, "HES sayesinde yılda 4 milyon TL gibi ciddi bir gelir elde edeceğiz. Tesisimizin enerji ihtiyacının 10 katı kadar elektriği bu HES sayesinde elde edeceğiz. Gerçekten büyük bir proje. Mevcut kuyuları da bu sayede kapattık. Buradan da yılda 3 milyon TL gibi bir tasarruf etmiş olacağız. Yani bu tesisin bizlere yılda 7 milyon TL gibi bir kazancı olacak"dedi.
MEMBA KALİTESİNDE SU ÜRETİLECEK
Suyun memba kalitesinde olduğunun altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, "Oldukça kaliteli bir su üretiyoruz. Trabzon'un her bölgesinde bu kalitede içme suyu sağlamak gayretindeyiz. Araklı'da bunun yanında pek çok iş yaptık. Trabzon Caddesi'ni baştan aşağıya düzenledik yakında açılışını yapacağız. Belki bunu pek çoğunuz yeni duyuyor ama yakında bir beton santrali kuruyoruz. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız da olacak. Sürmene'de de asfalt ekiplerimiz çalışıyor. Bu sene hedefimiz 18 ilçemizin tamamında asfalt ve beton işleri tamamlamaktır" diye konuştu.
TRABZON HER ALANDA ÖNCÜLÜK YAPIYOR
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Şu anda 200 milyonluk bir yatırımı hizmete açıyoruz. Gelecek nesillere sağlam eserler bırakmalıyız. Milletin parasını daha iyi değerlendirmek için planlı ve projeli işler yapmak lazım. Türkiye'de büyükşehir çalışmalarında Trabzon'u örnek veriyorum . Tohumlar dikildi bunlar bu yaz meyve vermeye başlayacak. Trabzon her alanda öncülük yapıyor. Şu anda da Murat Kurum bakanımız Trabzon'un her projesine destek vermiştir. Tam bağımsız bir ülkenin evlatları olarak burada temiz su projesinin açılışını yapıyoruz. Bu projenin Araklı'mıza, Sürmene'mize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.