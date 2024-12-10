Aralık sonuna kalmayacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret için maraton başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün 2025'te geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yaptı. Rakamın konuşulmadığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıda işçi sendikaları görüşlerini dile getirdi. Asgari ücretle çalışan üyeler da sıkıntılarını anlattı. İkinci toplantı 16 Aralık'ta yapılacak.Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan başkanlığındaki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ile işveren tarafını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 15 kişiden oluşuyor. Toplantıda 2023'te olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer aldı. Masada işçileri aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven temsil etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, asgari ücret zammı konusunda işçi ve işverene maksimum faydayı sağlayacak bir ücreti hedeflediklerini belirtirken, "Adalet terazisini dengede tutuyoruz. Alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışı reddediyoruz.Alın teriyle sermayenin birbirini tamamladığı bir sistemi inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Asgari ücret miktarının; işçi, işveren ve kamunun ortak mutabakatıyla belirlenmesini sürecin uzlaşı zemininde gerçekleşmesini oldukça önemli görüyoruz. Alın teri ile sermayeyi karşı karşıya getiren çatışmacı anlayışın her zaman karşısında olduk. Hedefimiz; alın teri ve sermayenin birbirini tamamladığı güçlü bir sistem inşa etmek. Birçok iktisadi teori, işletmeleri büyütmek adına işçileri birer maliyet unsuru olarak görmekteyken; biz bu görüşü tamamen reddediyoruz. İşçilerimizin ve işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini gözetecek, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem ekonomimizin hem de istihdamımızın büyümesini sağlayacak bir anlayışla komisyon toplantılarımıza devam edeceğiz" dedi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını söyledi."Ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım" diyen Ağar, "İnsanlarımız ev kiralarını veremez hale geldi. Biz ülkemizi milletimizi seviyoruz. Bizi de sevsinler. Yüzümüz asık kalmasın" ifadelerini kullandı. Ağar, ellerini zayıflatacağı için rakam söylemediklerini aktararak, "Rakamı hükümetten veya işverenden bekliyoruz" dedi. Ağar ayrıca bu yıl büyük ihtimalle üçüncü toplantıda kararın açıklanacağını düşündüklerini belirtti.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret , 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.