Arbitraj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Arbitraj Oranı Ne Demek?

Arbitraj işlemlerinin birçok insan tarafından tercih edilmesi ve faydalı görülmesinin sebebi, risksiz olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca; bu işlemlerden sağlanan kazançlar, arbitraj kazançlarının altında değerlendirildiği için vergiden muaf özelliktedir. Dilerseniz, ekonomi terimi olarak arbitraj oranı ne demek? Sorusunun cevaplarını birlikte öğrenelim...

Arbitraj Nedir?

Arbitraj terimi, risksiz şekilde kar etmek adına, çeşitli ve farklı piyasalarda bulunan dengesizliklerden faydalanma durumunun ifade biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arbitraj işlemine göre, herhangi bir yatırımcı, yine herhangi bir piyasadan düşük fiyata aldığı malı ya da ürünü, diğer başka bir piyasada eş zamanlı şekilde daha yüksek bir fiyata satabilmektedir. Ayrıca, arbitraj işlemi yatırım piyasasında, piyasa dengesini bozmaktadır ve arbitraj, işleyen piyasalarda yapılmamaktadır.

Bir diğer şekilde ise, arbitraj; çeşitli piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanarak hisse senedi, kıymetli madenleri yahut dövizlerin alım-satım faaliyetine dayanan finansal işlem şeklinde de tanımlanabilmektedir. Bu şekilde yapılan işlemlerin en büyük faydası, çok az seviyede risklerle ya da kesinlikle risksiz bir biçimde kazanç sağlamayı mümkün kılması olarak açıklanabilmektedir.

Arbitraj Oranı Nedir?

Çeşitli ülkelerin, piyasalarda pay edilen döviz kurları arasındaki farklılıktan yararlanılarak kazanç elde etme amacıyla belirli bir paranın, daha ucuz olan piyasadan satın alınıp, daha pahalı olan piyasalarda satılması durumuna arbitraj oranı ifadesi verilmektedir. Arbitraj işlemi yaparken, ürünün alım-satım miktarı arasında bulunan farka da arbitraj işlemi yapan kişinin karı denmektedir.

Arbitraj Ne Demek?

Değerli menkul ve maden kıymetlerin ve de dövizlerin değerleri, bir piyasadan diğer bir piyasaya göre farklılık gösterebilmektedir. Arbitraj işlemi; hisse senetlerinin, altınların ya da dövizlerin düşük fiyatla işleme maruz kaldığı çeşitli piyasalardan alınıp, diğer başka piyasalarda daha da yüksek fiyat üzerinden satılması ile kâr edilmesi durumuna denmektedir. Bu işlemdeki temel amaç; kişilerin tamamı ile risksiz bir biçimde kar elde etmesi olarak açıklanabilmektedir. Arbitraj işlemleri sayesinde, yatırımcılar maliyetlerde yer alan geçici farklardan kar elde edebilmektedir.