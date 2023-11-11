Arkeolojinin altın çağını gerçekleştireceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin arkeoloji vizyonuna ilişkin, "Hedefimiz, son 60 yılda arkeolojiyle ilgili ne yaptıysak, bunu gelecek 4 yılda yapmak, dedik. Hocalarımız da hırslandı. İnşallah bu gelecek 4 yılda, Türkiye'de arkeolojinin altın çağını gerçekleştirmiş olacağız. 1860'lardan beri Efes kazılıyor. Şu ana kadar yüzde 25'i çıkarılmış. Bu kazı programıyla birlikte gelecek 4 yılda, ilk etapta bu seviyeyi yüzde 45'lere kadar çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024'ün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen törenine konuk olan Ersoy, turizmde ürün çeşitliliğine işaret ederek, "Gastronomi turizmi, özellikle şehir turizmini çok olumlu etkiliyor. İstanbul ilk 9 ayda rekor kırarak 13.2 milyon ziyaretçi aldı. Konaklama dışı önemli iki harcama var. Bunlardan biri gastronomi, ikincisi de alışveriş. Bu açıdan da Michelin Rehberi önemli" dedi.