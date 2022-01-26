“Artan maliyetlerin etkisi hasarlara yansıyor”

GÜNÜMÜZ iş yaşamı, dünyanın her yerinde, her gün yeni riskler ile karşılaşmakta. Son yıllarda iklim değişimine bağlı felaketlerin yarattığı sarsıntıların ardından, dünya ekonomisi pandeminin derin ve olumsuz etkisi ile karşı karşıya kaldı.
'ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK SAĞLIYOR'
Sigortanın öneminin zolayıcı dönemlerde belirgin bir etki ile ortaya çıktığına değinen Doğa Sigorta
CEO'su Nihat Kırmızı
, dünyada ve ülkemizde yaşanan felaketler ve pandemi süreci sebebiyle ortaya çıkan olumsuz ekonomik etkiler karşısında sigortacılığın ülke ekonomisine ciddi anlamda destek sağladığını belirtti. Kırmızı, "Sigorta şirketleri yapı gereği faaliyet alanları içine giren riskleri yüklenen kuruluşlardır" hatırlatması yaparak hasar maliyetleri, tazminat ödemeleri gibi son dönemin gündem maddeleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Maliyet anlamında özellikle oto hasarlarında zorlu bir sene yaşandığına dikkat çeken Kırmızı, yıl içerisindeki diğer zorlayıcı unsurlar hakkında şunları söyledi: "Otomotivdeki küresel tedarik zincirinde çip ve hammadde fiyat artışları ile yaşanan krize, konteyner krizi de eklenerek durumu içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Son olarak da magnezyum tedariki sorunu ise üretimi daha da yavaşlattı. Çip krizi derinleştiği için dünya çapında birçok fabrika da üretimine uzun süreli aralar vermek zorunda kaldı. Üretimdeki bu durum yeni araç arzını azaltırken talebin artması fiyatları yükseltti. Bu durum da ikame araç imkânının azalmasına sebep olarak asistans maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Ayrıca araç üretiminin durmasının en büyük olumsuz etkisini parça tedarikçileri tarafında gördük. Yaşanan gelişmeler ani sipariş iptallerine sebebiyet verdi. Firmalar ana sanayiye parça üretemeyince sektörde parça fiyatları ani ve beklenmedik şekilde yükseldi. Tedariğin büyük bir bölümü ithal olduğu için, kurun yükselmesi ve diğer sebepler yüzünden parça fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Hatta 2021'in son aylarında bu yükseliş %50'leri buldu. küçük tedarikçiler ayakta kalmaya çalışırken Avrupa
ülkelerinde iflas eden tedarikçiler oldu."