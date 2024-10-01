ASELSAN 80’den fazla ürününü TEKNOFEST’te sergileyecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), ASELSAN, hem geliştirdiği sistemler hem de çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli aktiviteleriyle yer alacak. ASELSAN, TEKNOFEST'te başta güvenli iletişim imkânı sağlayan haberleşme çözümlerinin yanı sıra, aviyonik, elektro-optik, radar, elektronik harp, deniz ve güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği 80'den fazla ürün ve sistemini sergileyecek. Festival alanında Gök Vatan'ın koruyucusu olan KORKUT Hava Savunma Sistemi, HİSAR O Hava Savunma Sistemi, SİPER Atış Kontrol Merkezi, GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Kara Araçları Deneyim Alanında ise ZMAX İnsansız Zırhlı Muharebe Aracı ile ASLAN İnsansız Kara Aracı, TEKNOFEST kuşağıyla buluşacak.ASELSAN, stant alanında güvenlik açığını sıfırlayan haberleşme sistem çözümlerini TEKNOFEST kuşağıyla buluşturacak. Festivalde cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsizi, en zor şartlarda kesintisiz iletişim imkânı sağlayan ARTcom 5433 EHKET Taktik El Telsizi, haberleşme sisteminin omurgasını oluşturan Taşınabilir Radyo Link Sistemi, IFF Dost Düşman Tanımlama Sistemi ve Uydu Haberleşme Terminali vitrine çıkacak. TEKNOFEST'te muadillerinden üstün özelliklere sahip olan ASELFLIR-500 Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, KARAT-200 Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, TOYGUN-200 EO Sensör Sistemi, TOLUN Mühimmatı, GÖZDE Güdüm Kiti, FULMAR 200-A SAR Podu, MURAD Burun Radarı, ALP 300-G Erken İkaz Radarı, STR 700-G Silah Tespit Radarı, ANTIDOT 2U-LB Mini Elektronik Harp Podu, IRIS-100 Füze İkaz Sistemi, DÜFAS Çekili Sonar, DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, AVCI Kaska Entegre Gösterge Sistemi, aselPINE Silah Kontrol Sistemi, AMAC Kokpit Kontrol Sistemi ve KILAVUZ-11 Ataletsel Ölçüm Birimi gibi ürünler de yer alacak Festival alanının tamamı ASELSAN'ın milli imkanlarla geliştirdiği 110 güvenlik kamerasıyla izlenecek. ASELSAN'ın Tekno Macera standında ise çocuklar keyifli anların tadını çıkaracak. Tekno Macera, TEKNOFEST Adana boyunca çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.Teknoloji tutkunu TEKNOFEST gençliğinin artık Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olduğunu belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi: "Aydınlık yarınlarımızın umudu olan gençlerimiz TEKNOFEST ile hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, büyüklerinden bayrağı devralıyor. TEKNOFEST'in yaktığı teknoloji ışığı dalga dalga yayılarak Milli Teknoloji Hamlesi'ne yön verecek gençleri sarıyor. Bir marka haline gelen TEKNOFEST'ler sayesinde gençlerimiz, geleceği bugünden tasarlıyor. Onların bitmek bilmeyen enerjisi, kabına sığmayan potansiyeli, engelleri aşan azmi ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesinin yapı taşını oluşturuyor. TEKNOFEST gençliğinin gözündeki ışıltı bizim, geleceğin tam bağımsız Türkiye'sini yaratma yolundaki kararlılığımızı perçinliyor. TEKNOFEST gençliğinden aldığımız ilhamla oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor, ihracat odaklı büyüme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz."