ASELSAN, TEKNOFEST 2023’e hazır

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, TEKNOFEST'de 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalde, ASELSAN'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Tekno Macera" da çocuklarla buluşturulacak. Platforma ayrılan alanda 9-12 yaş arasındaki çocuklara özel olarak hazırlanan uzay temalı 5 farklı deneyim alanı oluşturulacak. 5 gün sürecek festivalde Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST heyecanına ortak olan genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar düzenlenecek.

TEKNOFEST 2023'te ASELSAN, bilime ve teknolojiye meraklı gençleri İnsansız Su Altı Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka yarışmaları ile buluşturacak.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", 36 finalist takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması da 26-29 Nisan'da İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunda 40 finalist takımın katılımıyla yapılacak. Toplam 1401 başvurunun olduğu yarışmada takımlar tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazanacak. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, 2019 yılından itibaren ASELSAN öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

YENİ SİSTEMLER SERGİLENECEK

ASELSAN standında yerli imkanlarla geliştirilen 20'ye yakın sistem sergilenecek. Gençler, ASELSAN'ın ASLAN insansız kara aracı, ERTUĞRUL bomba imha robotu, AVCI Kaska Entegre Kumanda Sistemi, İHASAVAR Anti-Drone RF Jammer ve Akıncı İHA 45 cm SatCom Anten gibi yerli ve milli ürünlerini deneyimleyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin, gençlerin ve çocukların heyecanına ortak olmak için festivalde bulunacağını ifade etti.

Festivalde gençlerin fikirlerinden yararlanma imkanı bulacaklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye'nin geleceğine hazırlanırken, gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST'ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivali, gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz. Tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yeni teknolojilerimizin sergileneceği TEKNOFEST alanındaki milli heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. TEKNOFEST'te ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği sistemlerimizle hem Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşayacağız hem de ileri teknolojimizle yarınlarımıza kapı aralayacağız. Yerli ve milli teknolojinin göz bebeği olan ASELSAN'ımız ülkemizin bağımsız savunma teknolojilerinin öncüsü olmaya devam edecek."