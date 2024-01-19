ASELSAN ve TCDD arasında 1,7 milyar liralık anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.
Raylarda ASELSAN imzası!— ASELSAN (@aselsan) January 19, 2024
ASELSAN ile TCDD Taşımacılık arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Temini Projesi ile ilgili olarak 1 milyar 690 milyon Türk Lirası tutarında bir sözleşme imzalandı.✍️
ASELSAN'ın ERTMS (European Rail Traffic Management System) standardına uygun… pic.twitter.com/yXyhl4Y2Fb