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Giriş Tarihi: 19.1.2024 14:08 Son Güncelleme: 19.1.2024 14:10

ASELSAN ve TCDD arasında 1,7 milyar liralık anlaşma

Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve ASELSAN arasında toplam bedeli 1,7 milyar lira olan sözleşme imzalandı.

AA
ASELSAN ve TCDD arasında 1,7 milyar liralık anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, şirket ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Projesi ile ilgili olarak toplam değeri 1 milyar 690 milyon 697 bin lira tutarında yeni bir sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar, 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecek.

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ASELSAN ve TCDD arasında 1,7 milyar liralık anlaşma
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