ASELSAN’ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi faaliyete başladı

Hava ve füze savunma projelerinin geliştirme ve seri üretim dönemlerindeki sistem/alt sistem üretim, entegrasyon, test ve doğrulama faaliyetlerinin etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlayacak ASELSAN'ın Hava Savunma Test ve Entegrasyon Merkezi (HSTEM) faaliyete geçti.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yerleşkesi'nde yer alan HSTEM'de büyük altyapılar yer alıyor.

Yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alana sahip Sistem Üretim ve Entegrasyon Binası'nda, hava ve füze savunma projelerinin seri üretim ihtiyaçları karşılanacak.

Test Kontrol Merkezi, tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Kapalı Atış Poligonu'nda, geliştirilmekte olan silah ve mühimmat sistemlerinin atışlı test ve doğrulama faaliyetleri yapılacak. Yaklaşık 200 metre atış mesafesini destekleyen poligonda, 35-40 milimetre kalibreye kadar silahlarla atış gerçekleştirilebilecek.

Sistem Test, Ayar Kalibrasyon Altyapısı (SAKA) ve Test Kulesi, sistemler üzerindeki radar ve elektro-optik algılayıcıların fonksiyonel testleri, görüş/algılama hatlarının (nişan hattı) hassas olarak kendi içinde ve sonrasında nişan hattı ile atış hattının (namlu hattı) hassas olarak çakıştırılmasına yönelik ayar ve kalibrasyon faaliyetlerinde kullanılacak.

Test parkurlarında, sistemlerin dinamik koşullar altında performanslarının ölçülmesi ve iyileştirilmesi için askeri standartlarla tanımlanan özel test parkurları yer alıyor.

"ROBOSİM Açık Alan Test Altyapısı"nda ise hava savunma sistemlerinin zorlayıcı senaryolar altında testleri, doğrulamaları ve etkinlik gösterimi yapılacak.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ROBOSİM'DE TEST EDİLECEK

ROBOSİM, hava ve füze savunma sistemlerin gerçek hayatta karşılaşabileceği hedeflerin yanca ve yükseliş açısal hareketlerini de içerecek şekilde açık alanda benzetimi amacıyla kullanılacak. Söz konusu altyapıda kablo-robot teknolojisiyle içine elektro-optik ve radar hedef simülatörleri yerleştirilen kabinlere yanca ve yükseliş ekseninde hareket yeteneği kazandırıldı. Bu sayede tekli/çoklu hedefler içeren zorlayıcı angajman senaryolarının açık alanda benzetimi mümkün olacak. ROBOSİM altyapısıyla sistemlerin zorlayıcı hedef tespit, takip gibi performans testleri ve etkinlik doğrulamaları kontrollü, tekrarlanabilir ve güvenilir bir test ortamında yapılabilecek.

ROBOSİM altyapısı çok zorlayıcı teknik özellikler (hassas pozisyonlama doğruluğu, hız, ivme gibi) gerektiren, çok sayıda yazılım ve donanım bileşeni içeriyor. Tüm bu bileşenler milli olarak geliştirildi.

ELEKTROMEKANİK SİSTEMLER

Elektromekanik yapıyla bütünleşik inşaat/kule/temel yapısı özel olarak tasarlandı ve projelendirildi. Yaklaşık 75 metrelik kulelerin tepe noktasında tüm operasyonel ve rüzgar yükleri altında sadece birkaç santimetre sapma değeri elde ediliyor. Sıra dışı inşaat ve kule yapısının projeye uygun şekilde sahada kurulumu, test ve doğrulaması tamamlandı.

ROBOSİM'de tüm test faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu, çok sayıdaki alt sistemin senaryoya uygun olarak gerçek zamanlı uzaktan kontrolü, testler sırasında/sonrasında elde edilen verilerin kayıt, analiz ve değerlendirilmesi amacıyla özel bir yazılım kullanılıyor. ASELSAN bünyesine geliştirilen bu yazılımın Sistem Entegrasyon Laboratuvarı (SEL) ortamında geliştirilmesi, test ve doğrulamaları başarıyla tamamlandı.

HAVA OBJELERİNİN ETKİNLİĞİ GÖRÜLECEK

ASELSAN Sistem Etkinlik Analiz ve Simülasyon Müdürü Hakan Akgün, şirketin Temelli'deki tesisinde yaptığı açıklamada, geliştirilen hava savunma sistemlerinin çok daha etkin bir şekilde test ve entegrasyonunu yapmak amacıyla çeşitli test altyapılarını geliştirdiklerini söyledi.

Bu test altyapılarından birinin de ROBOSİM Dinamik Test Altyapısı olduğunu belirten Akgün, bunun dünyada eşi ve benzeri bulunmadığını vurguladı.

Akgün, ROBOSİM ile hava savunma sistemlerinin çeşitli saldırı senaryoları altında etkinliğinin test edilebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz yetenekle uzaktan gelen bir füzenin, bir uçağın herhangi bir hava objesinin manevraları da dahil olmak üzere radar ve elektro-optik sistemlerimizle etkinliğini görebiliyoruz. Bu yetenek bizim hava savunma alanındaki gücümüzü çok daha üst seviyeye taşıyacaktır." diye konuştu.