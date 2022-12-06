Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu rakama döndü

ASGARİ ÜCRET İÇİN ENFLASYON ÖNEMLİ BİR PARAMETRE

Ekonominin genel dengeleri açısından bakıldığı gibi , kira artışlarından, maaş zamlarına kadar birçok alanda da etkili oluyor. Özellikle milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Ocak ve Temmuz aylarındaki maaş artışları enflasyon rakamlarına göre yapılıyor.

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Bu noktada her yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun çalışmalarında da önemli bir parametre olarak kullanılıyor.