ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İlk toplantı bugün! Saati belli oldu

Son dakika haberleri...Asgari ücret ne kadar olacak? Aralık ayının girmesiyle beraber asgari ücret gündemdeki sıcaklığını artırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesine ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleşecek.

2023 ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI İÇİN TAKVİM BUGÜN NETLEŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takviminin belirlenmesi için bugün saat 14:00'te, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

3 VEYA 4 TOPLANTI SONRASI YENİ ASGARİ ÜCRET ORTAYA ÇIKACAK

Aralık ayında işçi tarafında, işveren tarafında ve hükümet tarafında 3 toplantının yapılması bekleniyor. 3 toplantıdan sonuç alınamazsa 4. ve son toplantıyla uzlaşma usulü asgari ücret belirlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET TALİMATI

Covid-19 krizinin başlıca yan etkisi olan enflasyonun 2022 yılında enerji, gıda ve tedarik sorunlarıyla körüklenmesi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de vatandaşların alım gücü üzerinde olumsuz etki yarattı.

Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri üzerine yoğunlaştı.