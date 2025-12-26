Asgari ücret kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 23 Aralık 2025'te yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda, 1 Ocak–31 Aralık 2026 döneminde işçiler için bir günlük asgari ücret 1.100 TL olarak belirlendi.

Ayrıca, 2026 yılı boyunca işverene sağlanacak asgari ücret desteğinin aylık 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceği ve bu desteğe ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlendiği belirtildi.

Karar, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesi ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda kurulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından alındı. Komisyonun 12 Aralık 2025'te başlayan çalışmalarını oy çokluğuyla tamamladığı, işçi temsilcilerinin toplantıya katılmadığı ancak katılan üyelerin oybirliğiyle karar alındığı ifade edildi.

2026 yılı için belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak. Bakan Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada net asgari ücretin 28.075 TL olduğunu duyurmuştu.