ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Bakan Işıkhan’dan kabine sonrası açıklama! İşte masadaki senaryolar...

Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başladı. Asgari Ücret Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında ilk toplantısını yaptı. İşçi tarafının yer almadığı toplantının ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi.
Kritik toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Kabine sonrası konuşan Bakan Işıkhan, masada yer almayan işçi tarafı Türk-İş ile görüşmeler sürecek mesajı verdi.
İşte ayrıntılar...
İLK TOPLANTIDA RAKAM KONUŞULDU MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.
İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan'a bir mektup vererek toplantıya katılmayacağını bildirdi.
Komisyonu'nun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamı müzakere edilmedi. Hükümet ve işveren temsilcileri beklentiler ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistikleri paylaştı.
BAKAN IŞIKHAN'DAN KABİNE SONRASI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını hatırlatan Bakan Işıkhan, ilk toplantının 12 Aralık'ta yapıldığını belirterek, "Asgari ücret görüşmeleri kapsamında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla sosyal diyalog sürecini başlatmış olduk. Bu hafta perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek" dedi.
TÜRK-İŞ MASAYA DÖNECEK Mİ?
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a ayrıca bir davet yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını vurguladı. Işıkhan, "Resmi davet sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantıya katıldı. Bizim tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahip olduğumuz herkesin malumu. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım. Bu benim görevim. Mutlaka istişarede bulunacağız" ifadelerini kullandı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.
Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN ZAM ORANI
2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak, 6 bin 631 TL'lik artışla 28 bin 735 TL'ye çıkabileceği belirtiliyor.
TÜRK-İŞ'İN ZAM TALEBİ
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın bakan Işıkhan'a sunduğu kapalı zarftaki mektupta "Geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38'lik enflasyon kaybının telafi edilmesi gerekir" dediği öğrenildi.
MASADAKİ DİĞER ZAM ORANLARI
Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.
TCMB tarafından 65 kişiyle yapılan Piyasa Katılımcıları Aralık Anketi sonuçlandı. Bu ankette enflasyon beklentileri bir kez daha azalarak yüzde 32.20'den 31,17'ye geriledi.
Bu zam oranı baz alındığında asgari ücret 28.995 TL olacak.
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.