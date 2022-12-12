Son dakika haberi...Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde asgari ücret 2023 ve emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme için toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ekonomik veriler ile asgari ücret alanların geçinebilmesi için gerekli tutarı sunacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari ücret ve EYT başta olmak üzere ekonomi gündemiyle toplanacak Kabine Toplantısı saat 15:30 başlayacak. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN KARTLAR AÇILIYOR!
Çarşamba günü gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor. Milyonlarca çalışanla beraber bütün vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor.
TÜİK ve bakanlık temsilcilerinin veri ve raporları paylaşacağı toplantıda, geçen hafta açlık sınırı, anket çalışmalarıyla masaya oturan taraflar ilk rakamları dile getirecek. İşçi kesimini temsil eden ve geçen hafta masaya 7785 lira olan açlık sınırı ile oturan Türk-İş bu toplantıda gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi konusunu da gündeme getirecek.
İLK TOPLANTIDA BEKLENTİLER KONUŞULDU
Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine de Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yaptırılan asgari ücret anketini taraflarla paylaşıldı, 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğu belirtildi.
ASGARİ ÜCRET İÇİN TÜM VERİLER 8 BİN TL CİVARINA İŞARET ETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı değerlendirmede kamuoyunun beklentisinin 8 bin liranın üzerinde çıktığını belirterek, "Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Bütün çalışanlar etkileniyor. Aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen bir ücrettir. Ne kadar gerçekçi belirlersek asgari ücrete yakın çalışanların ücreti yukarı çıkacaktır" dedi.
YENİ ASGARİ ÜCRET İLE VERGİ MUAFİYETİ YÜKSELECEK
Asgari ücretle birlikte ücret ve maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı kalan kazanç tutarı da yükselecek. Yeni asgari ücret, bu yıl uygulanmaya başlayan vergi muafiyeti nedeniyle sadece asgari ücretlileri değil, bütün çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Ücret geliri elde eden memur, işçi bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor.
ÜCRETLERDEN VERGİ İNDİRİMİ TALEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Evli, bekâr, çocuklu ya da çocuksuz bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışında tutuluyor. Asgari ücretin brüt 6 bin 471 liraya çıkmasıyla beraber vergi avantajı tüm çalışanlar da 1565 lira arttı. Böylece bekâr çalışanlar yıl boyunca 5171 lira, eşi çalışmayan üç çocuklu işçiler de 3370 lira vergi yükünden kurtuldu. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde vergi indirimi talepleri toplantıya damga vuruyor.
ASGARİ ÜCRET 2023 NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Yeni yılda sosyal güvenlik, çalışma yaşamındaki birçok parametre yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Yeni asgari ücretle beraber sosyal güvenlik sisteminde prime esas kazanç alt, üst seviyeleri, idari para cezaları, işsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık gibi pek çok parametre değişecek. Gelir testi sınırı, 65 yaş aylığı için gelir kriteri, gündelikçi için ödenen prim, bireysel emeklilik devlet katkısı tutarları da yeniden hesaplanacak.