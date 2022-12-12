ÜCRETLERDEN VERGİ İNDİRİMİ TALEPLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Evli, bekâr, çocuklu ya da çocuksuz bütün çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışında tutuluyor. Asgari ücretin brüt 6 bin 471 liraya çıkmasıyla beraber vergi avantajı tüm çalışanlar da 1565 lira arttı. Böylece bekâr çalışanlar yıl boyunca 5171 lira, eşi çalışmayan üç çocuklu işçiler de 3370 lira vergi yükünden kurtuldu. Bu yılki asgari ücret görüşmelerinde vergi indirimi talepleri toplantıya damga vuruyor.