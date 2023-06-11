Asgari ücret uzlaşmayla sonuçlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayından geçerli olacak şekilde belirlenecek yeni asgari ücrete ilişkin, "Uzlaşmayla bir sonuç çıkacak, bunu temenni ediyorum. Bu müzakereleri bekleyelim. Çalışanları ve geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek Cumhurbaşkanımızın temel ilkesidir" değerlendirmesinde bulundu. Ankara'nın Altındağ ilçesinde hizmete giren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Birliği Vakfı binasının açılışına katılan Yılmaz, bir gazetecinin asgari ücrete ilişkin sorusuna, "Komisyon toplanacak. Asgari ücret müzakereleri tek taraflı bir hadise değil. İşçi, işveren tarafı var. Bir de bakanlığımız, kamu tarafı var" cevabını verdi. Asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik gelişmelerin ve enflasyonun değerlendirileceğini hatırlatan Yılmaz, "Uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Bu müzakereleri bekleyelim" değerlendirmesini yaptı.Asgari ücret görüşmeleri sonucunun işçiler için hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, "Çalışanları ve geniş kesimleri enflasyona ezdirmemek cumhurbaşkanımızın temel ilkesidir, yeni bir hadise değil. İktidara geldiğimiz günden bugüne hep bu politikayı izledik, bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.