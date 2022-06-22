Asgari ücret zam oranının belirlenmesi için artık neredeyse sayılı günler kaldı. Konuyla ilgili ilk tahminler ışığında uygulanacak yüzde 10'luk zamla dahi bu ücretin net 4678,3 liraya (brüt 5505,4 lira), yüzde 20'lik zam halinde ise net 5103 TL'ye ulaşacağı hesaplandı. Şimdilerde "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammına dair gelen son tahminler ve hesaplamalar...

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLANDI! NET – BRÜT NE KADAR OLACAK?

84 milyonun gelirini arttıracak olan asgari ücret zammı için artık resmen günler kaldı. Yıl başında rekor zam uygulamasıyla vatandaşlara müjdelenen ücrete bu yıl enflasyonla mücadele kapsamında ikinci bir zam yapılacağı müjdelenmişti. Artık bu duruma resmiyete kavuşmamakla beraber kesinleşti gözüyle bakılıyor.