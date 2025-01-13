Asgari ücrete ara zam sinyali

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ihtiyaç görülmesi durumunda temmuzda asgari ücrette güncelleme olabileceği sinyalini verdi. Bir TV programında açıklamalarda bulunan Işıkhan, enflasyonda aksilik olması durumunda asgari ücrete ara zammın tekrar gündeme gelebileceğini belirtti. Işıkhan, "Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makro ekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor.

Ancak olur da Allah korusun, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilikle karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu durumda Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz" açıklamasını yaptı.