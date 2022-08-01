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Giriş Tarihi: 2.8.2022

Asgari ücrete yeni yılda zam yolda

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yılbaşında yüzde 50'nin üzerinde zam olduğunu, kümülatif artışın yüzde 90'ı geçtiğini hatırlatarak, "Bu zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığını bilerek konuşuyoruz. Yılsonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ne enflasyona ne de sermayenin baskısına ezdireceğiz" dedi. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından düzenlenen "TÜRK-İŞ 70'inci Yıl Belgeseli" programında konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'nin emekçileriyle birlikte kalkındıkça, artan büyüme ve refahtan emekçilerinin pay aldıkça önünün açılacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, yatırıma ihtiyacı var. Sermayeye ihtiyacı var. Burada sermaye düşmanlığı yapmıyoruz ama sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız. Bu, sosyal devletin görevidir" diye konuştu. TÜRK-İŞ'in 1952'de kurulduğunu hatırlatan Bilgin, şöyle devam etti: "Türkiye 1946 yılında çok partili hayata geçti. Ama ilk defa demokratik mekanizmaların uygulandığı seçim 1950 seçimidir. Bu seçim sonrasında TÜRK-İŞ kuruldu. Sendikalar ilk kurulduğunda patronların sendikalara karşı negatif bakış açısı vardı. Mesela sendikaların sosyalist ya da komünist olduğu iddiası vardı. Oysa sendikalar demokratik toplumların ürünüdür. Demokrasinin kurumlarıdır. Sosyalist otoriter rejimlerin hangisinde sendika vardı? Hiçbirinde!"

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Asgari ücrete yeni yılda zam yolda
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