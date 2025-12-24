Asgari ücretin işverene maliyeti belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu.

Brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş oldu. 4 bin 624 lira 20 kuruşunu SGK primi ve 330 lira 30 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.